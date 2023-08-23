Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı biletleri bugün satışa çıkıyor

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Karadeniz derbisinde karşılaşacak olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor, 26 Ağustos Cumartesi saat 19.15'te Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu:

1. Kategori: VIP Platinum - B: ₺750 VIP Platinum - A/C: ₺600

2. Kategori: VIP Gold: ₺400

3. Kategori: VIP Silver: ₺300

4. Kategori: Batı: ₺150

5. Kategori: Doğu Üst: ₺100

6. Kategori: Fırtına: ₺75

7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺50

Bu arada, Trabzonspor A.Ş. biletleri, Çaykur Rizespor logolu kartlar hariç, tüm passolig kartlar ile satın alınabilineceği belirtilirken, misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribününden bilet satın alabilecekleri bildirildi.

Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynı olduğu ifade edilirken, karşılaşma özelinde maça gidemeyecek kombine sahipleri, maçlık olarak koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmeleri altından satılması için kulüplerine devredebilecekleri ve kulüplerine destek olabilecekleri vurgulandı.

Engelli biletleri, karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasıyla birlikte, Trabzon Atatürk Alanı’ndaki Passolig gişelerinden tanımlanabilecek iken, gişe çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00, hafta sonu 09:00-18:00 saatleri arasında ve maç günü gişeler karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacağı da duyuruldu.

Kapı açılış saatlerine; Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şubesi’nin karar vereceği, aksi bir durum olmadığı taktirde maç saatinden tam 2 saat önce kapıların açılacağı ve bir taraftarın farklı T.C. kimlik numaraları girerek, en fazla 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacağı bildirildi.