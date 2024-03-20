Trabzonspor Divan Kurulu Ali Koç ve Dursun Özbek'i suçladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu; pazar günü oynanan olaylı Fenerbahçe maçı için bir açıklama yayınladı.

Mahmut Ören'in başkanlığını yaptığı Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"17 Mart 2024 Pazar günü Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak şehrimizin tüm dinamikleri ile Divan Başkanlık Kurulumuzca bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Çok kıymetli katılımcılar;

Söz konusu bu maçta yaşananları geniş bir perspektiften değerlendirmek gerekir.



Herkesin malumudur ki; bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün Başkanı ve yöneticilerinin açıklamaları futbolda ortamı zaten fazlasıyla germiştir.

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında tamamıyla sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin zaman zaman zarar verdiği uzun yıllara dayalı rekabet de ortadadır. Tüm bunlara ek olarak yakın geçmişte büyük bir travmatik olay yaşayan Hakem Halil Umut Meler’in maç boyu devam eden yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu olarak sahaya yabancı madde atılmasını ve bazı taraftarların sahaya girmesini kabul etmemiz, onaylamamız ya da hoşgörüyle karşılamamız asla mümkün değildir! Ancak; müsabaka boyunca özellikle rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarını da objektif bir biçimde değerlendirmek gerekir.



Her ne kadar sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri ise bu sürecin yaşanmasında belirleyici olmuştur.

Özellikle belirtmek isteriz ki; müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten uzak ve büyük çoğunluğu iftira mahiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir.

Her fırsatta Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını bir görev bilen bu kişilerin suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili zaten kulübümüzün hukuk birimi gerekli işlemleri yapmaktadır.

Değerli kamuoyu;

Yüz yılı aşkın bir futbol kültürüne sahip olan Trabzon şehri ve ülkenin, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Trabzonspor taraftarı, iki yıl önce yerel, ulusal ve uluslararası medyada örnek gösterilen unutulmaz bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirmiştir.

Bazı kesimler tarafından amaçlarının ne olduğu belli olmayan küçük bir kitle bahane edilerek bu taraftar topluluğu üzerine zorla yapıştırılmaya çalışılan suni algıların aksine, şehrimize ve camiamıza yöneltilmeye çalışılan haksız suçlama, iftira ve karalamaları asla kabul etmiyoruz.

Bizler TS camiası olarak başta Futbol Federasyonu ile futbolun paydaşlarını; futbolun ruhuna aykırı davrananları hangi kulüpten olursa olsun temizlemeleri için göreve davet ediyoruz.

Bu kapsamda TFF, İçişleri ve Adalet Bakanlığımıza bağlı birimlerin büyük bir tarafsızlık ve sağduyu ile görevlerini yapacaklarına inandığımızı belirtmek istiyoruz."