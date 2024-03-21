Süper Lig'de normal sezon bitti Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı

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Süper Lig'de normal sezon bitti Fenerbahçe Galatasaray'a fark attı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun sona ermesiyle, play-off eşleşmeleri kesinleşti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki 30 haftalık maraton tamamlandı ve play-off’a kalmaya hak kazanan takımlar belirlendi.

15 takımın mücadele ettiği ligde, tüm 28 maçını kazanarak Fenerbahçe Alagöz Holding liderliği elde etti.

Beşiktaş BOA, 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada yer aldı.

OGM Ormanspor, 19 galibiyet ve 9 yenilgiyle üçüncü sırayı alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu.

Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı, Nesibe Aydın yedinci sırada yer alırken, sekizinci sırayı alarak play-off’a son katılan takım BOTAŞ oldu.

İşte belirlenen play-off eşleşmeleri:

Fenerbahçe Alagöz Holding ile BOTAŞ
Beşiktaş BOA ile Nesibe Aydın
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile Galatasaray Çağdağ Faktoring
OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin

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