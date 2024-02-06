Trabzonspor Eric Junior Bocat ile anlaştı

Trabzonspor; ara transfer döneminin son günlerinde atağa kalktı.

Borussia Dortmund'dan ayrılan Thomas Meunier ile her konuda anlaşıp imza için şehre getiren Bordo-Mavililer, sağ bek krizini bu şekilde çözüme kavuşturdu.

Karadeniz ekibi şimdi de sol bek transferini bitimek üzere.

Trabzonspor; Eric Junior Bocat ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Kulübü St. Truiden ile pazarlıklar başladı. Belçika kulübüne yarına kadar süre verildiği belirtildi.

Eğer teklif kabul edilirse Eric Junior Bocat resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek.

Senegal asıllı 24 yaşındaki Fransız oyuncunun transferinin kesinleşmesi halinde; Bocat, Trabzonspor tarihinin 4. Fransız oyuncusu, 183. yabancı futbolcusu olacak.

Bu sezon lig ve kupada topla 25 maça çıkan Eric Junior Bocat 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki Fransız sol bek bu maçlarda 2 bin 164 dakika sahada kaldı.