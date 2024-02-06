Thomas Meunier'e muhteşem karşılama. Neden Trabzonspor'u tercih ettiğini açıkladı

Trabzonspor; ara transferde bombayı patlattı. Bordo-Mavililer; son olarak Borussia Dortmund forması giyen Thomas Meunier ile her konuda anlaştı.

Sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için Trabzon'a gelen Belçikalı sağ bek oyuncusunu havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki futbolcu, "Hocamız ile bir video konuşması yaptık. Kulübün ve hocamızın bana sundukları proje çok hoşuma gitti. Projeyi duyduktan sonra çok düşünmeme gerek kalmadı" dedi.

Meunier daha önce Denswil ile birlikte oynadıklarını belirterek, "Onunla görüştüm. Ayrıca Süper Lig maçlarını takip etme şansım oldu. Takımımız her zaman zirve mücadele veriyor. 2 yıl önce şampiyon olmuş bir takım. İstanbul'un büyükleri ile olan mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Thomas Meunier, Borussia Dortmund ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bonservis bedeli bulunmayan Belçikalı futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Thomas Meunier bu sezon Dortmund formasıyla 8 maça çıktı.