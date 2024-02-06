Trabzonspor barut fıçısı gibi. Bakalım hangi takıma patlar. Turgay Beşyıldız yazdı

Bordo mavilerin hangi takıma patlayacağı ise şimdiden merak edilirken, teknik patron Avcı da, oyucularına bu kez bir günlük de olsa izin vermedi.

Tüm takım, kupada oynayacakları Gençlerbirliği ve lig de oynayacakları Hatayspor karşılaşmasına kilitlenmiş durumda.

İstanbul’da Beşiktaş derbisini beklemediği şekilde 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, bu maçın ilk 40 dakikasında rakibine karşı, kendi evinde adeta tek kale oynamasına rağmen, orta hakem Arda Kardeşlerin kurbanı oldu.

Bu haftaya ara vermeden, önümüzdeki perşembe günü saat: 17.30’da Ankara’da Gençlerbirliği ile tek maç eleminasyon sistemine göre, Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan fırtına, son 8 takıma kalmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık iki saate yakın süren idmanlarda, adete diş bileyen Avcı ve bazı oyuncular, patlamaya hazır görünürken, derbide forma giyen oyuncular ile tam oynamayanlar saha içi oyunların ardından dayanıklılık çalışmasına ağırlık verdi.

Süper Lig maçlarının ardından oyuncularına sürekli bir gün dahi olsa izin veren Avcı, bu sefer izin vermedi. Ligin 2. yarısına kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, bir çok oyuncusundan eksik bir kadro ile 5 haftalık periyotta üst üste 4’ üncü yenilgisini alması, kulüp içinde de sinirleri gerdi ve moralleri bozdu.

En son 2015-2016 sezonunda üst üste 4 kez kaybeden Trabzonspor, 8 yıl sonra bir tekrar yaşadı. Oyunun büyük bir bölümünde rakibinden daha üstün oynamasına rağmen, Beşiktaş yenilgisiyle tam 300 hafta sonra aynı kötü istatistiği yakaladı.

Bordo mavililer, 8 yıl önce; 2015-2016 sezonunda Galatasaray’a 1-0, Ankaraspor’a 3-1, Konyaspor’a 2-1 ve Mersin İdmanyurdu’na 3-2 kaybetmiş ve bu 4 maçı puansız kapatmıştı. Bu sezon ise sırasıyla; Galatasaray’a 5-1, Ç.Rizespor’a 1-0, Kasımpaşa’ya 3-2 ve son olarak da Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan fırtına adeta barut fıçısına döndü.

Bu son 4 karşılaşmada tek puan bile alamayan ve bütçesine maddi olarak da bir şey katamayan Avcı’nın ekibi, son 5 maçta sadece bir puan alabilmesinin ardından, hangi takıma karşı bir patlama yapacağı şimdiden merak ediliyor.

Siyah beyazlılara yenilince, puan farkıyla lig 3’ üncülüğünü de Beşiktaş’a kaptıran Trabzon takımı, bu hafta yeniden 3’ üncülüğü tekrar ele geçirmenin hesaplarını yapmaya başladı.

Kara Kartal, bu hafta deplasmanda puan ya da puanlar kaybetmesi ve Trabzonspor’un Papara Park’ta Hatayspor’u mağlup etmesi durumunda, yeniden 3’ üncülük koltuğuna geri dönecek.

ARA TRANSFERDE KADROYA TEK İSİM DAHİL OLACAK

Bu arada, ara transfer çalışmalarını sürdüren ve transferin kapanmasına üç gün kalırken, Trabzonspor’un takıma sadece yeni bir oyuncuyu katması bekleniyor. Kiralık olarak düşünülen ve tüm yaş kategorilerinde 87 kez milli formayı giyen 32 yaşındaki Kuzey Makedon oyuncu, sol bek ve sol iç oynayan Ezgjan Alioski’yi, S. Arabistan’ın Al-Ahli Kulübü’nden kiralama girişimi için nabız yoklarken, Bundesliga’da Borussia Dortmund ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Thomas Meunier için de, devrede olduğu iddia edildi. Belçika A Milli Takım oyuncusu olan 1.91 boyundaki sağ bek Thomas, bu sezon Bundesliga’da sadece 8 maç forma giyebilmiş.

Öte yandan, Fransız ekibi; OGC Nice ‘de 4 aydır kadro dışı olan Cezayirli bir başka sağ bek Youcef Atal ‘ın da, Trabzonspor’a gelmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki sağ bek Cezayir A Mili Takım formasını da giymiş olup, bu sezon kendi ligi olan Ligue-1 ‘de, kırmızı - siyahlılar da 16 kez forma sırtlayıp, tek gole de imza attığı ve üç asist yaptığı öğrenildi.

Diğer yandan ise Trabzonspor‘un ara transferde adı geçen bir diğer isim ise yine Fransa’dan Paris Saint German’ın defans oyuncularından Lavyir Kurzawa ile de temasa geçtiği ileri sürüldü. 31 yaşındaki Fransız oyuncunun PSG ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle, bordo-mavililerin bu durumu değerlendirmek ve oyuncuyu bonservis bedeli vermeden takıma katmak istediği sanılıyor.

Ayrıca ismi geçen 5’ nci ve son oyuncu ise, o da Fransa’dan. Ligue -2 AC Ajaccio takımının merkez orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli. Aslen Martiniqueli olan 25 yaşındaki Fransız oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor olması, bu transferi zorlayacak gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından, başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin, ara transferin son üç gününde sadece bir oyuncuyu kadroya dahil etmesi beklenirken, bu ismin kim olacağının da her an belli olabilecek olması gündemini koruyor.

Bu arada, önümüzdeki perşembe günü Gençlerbirliği ile oynayacağı kupa maçını hakem Mert Güzenge nin yöneteceği belli olurken, Karadeniz ekibi bu maç için hazırlıklarını bugünde sıkı bir şekilde sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu için, bu sabah yapılan antrenmanla çalışmalarına devam ederken, Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden çalışma, kendi aralarında iddialı geçen çift kale maç ile tamamlandı.

Yarın ki son çalışmanın ardından, Trabzonspor kafilesi 22 kişilik maç kadrosuyla birlikte, havayoluyla başkente uçacak.