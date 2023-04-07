Trabzonspor Kasımpaşa'da çıkış arayacak

Editör: Fatma Demirkaya
Bordo Mavililer Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak.
R.T.Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.
Ligde Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatl.
Bordo-mavililer, bugün tesislerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.