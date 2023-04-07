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Trabzonspor Kasımpaşa'da çıkış arayacak

Trabzonspor'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:12
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Trabzonspor Kasımpaşa karşısında

Trabzonspor Kasımpaşa'da çıkış arayacak
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Editör: Fatma Demirkaya

Bordo Mavililer Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak.

R.T.Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Ligde Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatl.

Bordo-mavililer, bugün tesislerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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