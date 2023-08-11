Trabzonspor kazanırken 'eyvah eyvah' dedirtti

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk karşılaşmasında, kendi stadyumunda yeni adıyla ‘’PAPARA PARK’’ta, güney ekibi Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, hamam sıcağını andıran nemli bir ortamda, sezonun ilk galibiyetini çok zor da olsa 1-0’lık skorla aldı.

Trabzonspor kazanırken 'eyvah eyvah' dedirtti

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bu maça kadar ‘’Kapalı bir kutuyum’’ mesajını veren Kırmızı Beyazlılar, kulüpten ayrılan 15 oyuncusunun yanı sıra, 10 yeni transferini kadrosuna katarken, yeni bir ilk 11 olmanın sancılarını da yaşadı, yaşamadı değil. Asla da gelecek haftalar adına kötü bir sinyalde vermedi
Elindeki kadroya göre; M.Gomez hariç beklenen bir 11 ile takımını sahaya süren Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Uruguaylı santrafor yerine Umut Bozok ile başladı.
İlk 90 dakikasına, 35 bin Bordo Mavili taraftarı da arkasına alarak oyuna hızlı başlayan ev sahibi, 9’ncu dakikada sol köşeden Abdülkadir ile kullandığı köşe atışında; takımının iyi isimlerinden Denswil’in şık yükselip köşeye vurduğu kafa ile hem kendinin, hem maçın, hem de bu futbol sezonun ilk golünü attı.
Konuk ekip de sakat oyuncu bulunmazken, Karadeniz ekibinde ise Hüseyin ile yeni transferlerden Orsic ve Fernendez, sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan oyuncularıydı.
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Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında ‘Akrepleri’ köşeye sıkıştıran mekanın sahibi, ardından zaman zaman kalesine gelen atakları da ilk hamlede kesmeye çalıştı.
Bana göre Denswil, bu takıma lazım ve sol stoperde oynaması gerekiyor. Tek sıkıntı aldığı yüksek transfer ücreti ve özellikle anlaştığındaki saçma imza parasının, çok yüksek oluşu. Bu problem karşılıklı olarak giderilir, ödemelerde de indirim sağlanırsa, Denswil mutlak takımda kalmalı diyorum.
Türkiye A Milli Takımı’nın teknik patronu Stefan Kuntz’un da izlediği karşılaşmada, protokolde TFF Yönetim Kurulu’ndan 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan ve Süper Lig’den sorumlu Müslüm Özmen’de vardı.
İlk 45 dakika da Trabzonspor’un silahlarından Edin Visca, adeta tutukluk yapınca! devre arası yerini Enis Bardhi’ye bıraktı.
İkinci yarıya; al gülüm ver gülüm başlayan Bordo Mavili takımın orta sahasında bu gece Marek Hamsik’i aradım, aramadım değil! Orta saha bu gece bas bas bağırdı! Oyunda topu tutan, yavaşlatan, oyunu hızlandıran, atakları yönlendiren, başlatan bir maestro olsa hiç fena olmaz. Ya bulunmalı ya da takımın içerisinden biri bu görevi tam yetkiyle üstlenmeli. Yoksa zor deplasmanlarda bu orta saha çok sıkıntı yaşar, söyleyeyim.
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Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında daha diri bir Trabzonspor beklerken, iri bir Antalyaspor geldi!
Karadeniz ekibinin adeta sahasına yerleşen güney ekibinde, Coventry City takımına iyi bir bedelle gönderdiği santraforları Haji Wright bu gece eğer olsaydı. Kırmızı Beyazlılar bu deplasmandan kesinlikle evine puan ya da puanlarla dönerdi.
Antalyaspor’un teknik adamı Nuri Şahin, bu yarıda daha akıllı işler yaptı. Rakibine önde basınca, Bjelica’nın ekibi sahasından doğru dürüst bile çıkamadı, nefes bile alamadı.
Orta hakem Zorbay Küçük, kesinlikle kötü maç yönetti. Her iki takımın bazı bariz faullerini görmedi ‘es’ geçti ve düdük çalmadı.
Oyunun özellikle son yarım saatinde kaptan Uğurcan Çakır faktörü ön plana çıkınca, konuk ekibin atakları onun ellerinde eridi!
Sahasında bu yarıda adeta hapis olan Karadeniz ekibinde, Bjelica’nın özellikle Trezeguet’i oyundan alması tamamen hataydı. Takımın tüm hücum gücü düştü. Bana göre deyim yerindeyse; Bordo Mavililer bu gece cenaze yıkadı!
Eğer Galatasaray, Trabzonspor’u İstanbul’da haftaya böyle yakalarsa; eyvah, eyvah!

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