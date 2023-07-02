Trabzonspor Onuralp Çevikkan'ı açıkladı

Trabzonspor, Altınordu'dan kaleci Onuralp Çevikkan ile anlaştı.

Trabzonspor Onuralp Çevikkan'ı açıkladı

Trabzonspor, kaleci Onuralp Çevikkan'ın transferi için kulübü Altınordu ve futbolcuyla anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

700 bin euro bonservis bedeli ödenen ve 3 yıllık sözleşme imzalatılan Onuralp'in transferiyle ilgili olarak bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 5 taksit halinde toplam 700.000.-EUR + KDV ödenecektir. Altınordu A.Ş.'ye ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

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