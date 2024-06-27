Trabzonspor Ozan Tufan'ın bonservisi ve maaşını açıkladı

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-Mavili ekip, Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den Ozan Tufan'ı da kadrosuna kattı. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu için Hull City'ye 3 taksit halinde 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açılandı.

29 yaşındaki futbolcunun alacağı garanti ücret şöyle: 2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL, 2025/2026 sezonunda 51.075.000.-TL, 2026/2027 sezonunda 56.112.500.-TL. Opsiyon hakkı kullanılırsa da Ozan'a 2027/2028 sezonunda 61.150.000.-TL maaş ödenecek.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Ozan Tufan, Trabzonspor'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Takımımıza katkı yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullanan Ozan şunları söyledi:

"Öncelikle Ertuğrul Doğan Başkanımıza ve Abdullah Avcı hocama ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Trabzon’a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama da beni çok mutlu etti. Trabzonspor’un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum."

Ozan Tufan'ın, Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği açıklandı.