Trabzonspor Paşa rütbesi taktı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Çaykur Rizespor yaralısı Bordo Mavililer, beş eksikle ve tedirgin gittikleri Kasımpaşaspor deplasmanından, lige verilecek araya 5 gol ve 3 puan ile derin bir nefes alarak girdi.

Orsic, Fernandez ve Trezeguet’e; Kourbelis ve Eren’in yeni eklenmesiyle sakat oyuncularının eksikliğini hisseden Trabzonspor, sakat oyuncusu olmayan ve tam kadro olarak konuk ekibi karşılayan İstanbul temsilcisi; oyuna hızlı başladıysa da, yaralı ve hafta içi ağır eleştiri yemiş bir takımın, can yakabileceğini hesaba katmadı sanırım.

Oyunun 15’ nci dakikasında, Visca’nın ortasına yakışanı yaparak meşin yuvarlağı kafa ile filelere gönderen genç santrafor Enis Destan, sizi bilmem de beni mahcup etmedi!

Yan hakem Yusuf Bozdoğan’ın bu gole ofsayt bayrağı kaldırmasına, tribündeki damın üzerinden maçı seyreden kargaları bile güldürdü diyebilirim.

VAR’ın da bu golü onaylamasıyla bir nefes alan Karadeniz ekibi; 2’ nci golünde Ömür’ün asistine, Bardhi’nin fasolu vuruşuyla taraftarlarının yüreğine su serpti. Bu golde en büyük aslan payı kimin derseniz? Attığı güzel pasın atak başlangıcı olmasına imza atan sağbek Mehmet Can derim.

İlk yarıda bir anda iki farklı öne geçen Nenad Bjelica’nın öğrencilerini, kendilerine getiren özgüveni gördüm.

Hele de ilk yarının uzatmalarında köşe atışından gelen topa, maskeli Hırvat süvari Benkovic’in, zor bir görüş açısıyla kafayı vurması, Kasımpaşa Stadyumu’nun misafir tribünlerine 450 lira gibi kazık bilet fiyatı uygulayan ev sahibine sanırım soğuk bir duş oldu!

İkinci 45 dakikaya 3 farklı önde başlayan ve bu karşılaşma öncesi camiasının tedirginliğini relaksa çeviren Trabzonspor, Kasımpaşa’nın Yunan kalecisi Gianniotis’in de demoralize olmasıyla, rakip alanda 4’ncü golü de aradı, aramadı değil!

Oyunun bu bölümünde bir ara kendi sahasından bir türlü çıkamayan ve driplingle topla hızla çıkan stilde bir oyuncuyu gözü arayan yedek kulübesi, ilk varyasyonu yaptı.

Enis ve Visca yerlerini Teklic ile Umut’a bırakınca, sahaya da umut geldi! Abdülkadir’in şutunun yan direkten geri gelmesine, halı saha oyunculuğunu bırakıp tam saha oyunculuğuna geçen Bardhi’nin, ceza alanı üstünden akıllı enfes şutu bu 90 dakika için, dört dörtlük oldu vesselam!

Teknik patronu Kemal Özdeş olan Kasımpaşa’nın bu geceki kötü futbolu, misafir takımın ekmeğine de Anzer balı sürdü.

Bu karşılaşmanın son 10 dakikasında yorulan Abdülkadir ile 2 gole imza atan Bardhi, yerlerini iki yeni transfere bıraktı. Fountas ve Göktan oyuna girer girmez, Fountas’ın nefis bir asistine, altı pasın içinde sağ ayak üstü ile meşin yuvarlağa harika dokunan Göktan’ın, farkı 5’e çıkarması gecenin en hızlı ve en renkli esntantenesi oldu! Bu arada Winck’in tek golü, ev sahibine tatlı bir tebessüm idi.

Karadeniz’in güçlü ekibi, Enis Destan ve Mehmet Can diye iki adam kazanmaya başladı diyebilirim. Enis Bardhi’nin ‘Ben geri döndüm’ mesajı; diğer oyuncuların enerjisi ve kenar kulübenin sinerjisiyle buluşup çim zeminin üzerine yansıyınca, dolunayın net olduğu gökyüzünde, Trabzonspor bu gece paşa rütbesi taktı!