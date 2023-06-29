Trabzonspor taraftarını sevindiren flaş Vardy gelişmesi. Arabistan takımına cevap verdi

Premier Lig'e veda eden ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City'de yeni sezonun kadro planlaması sürüyor.



2015-2016 sezonunda kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerindne olan ve takımın en tecrübeli isimlerinden olan Jaime Vardy'nin kulüpteki geleceği henüz netleşmiş değil.



Sky Sports'ta yer alan haberde; Trabzonspor'la da anılan golcü oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldiği ancak Jamie Vardy'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.



Geride kalan sezonda Leicester City ile 42 maçta süre alan Vardy, 6 gol ve 5 asist kaydetti.