Trabzonspor taraftarını sevindiren flaş Vardy gelişmesi. Arabistan takımına cevap verdi

Premier Lig'den düşen Leicester City'de yaprak dökümü sürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden ve şu sıralar adı Trabzonspor ile anılan Jamie Vardy'nin talipleri artıyor.

Trabzonspor taraftarını sevindiren flaş Vardy gelişmesi. Arabistan takımına cevap verdi

Premier Lig'e veda eden ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City'de yeni sezonun kadro planlaması sürüyor.

2015-2016 sezonunda kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerindne olan ve takımın en tecrübeli isimlerinden olan Jaime Vardy'nin kulüpteki geleceği henüz netleşmiş değil.

Sky Sports'ta yer alan haberde; Trabzonspor'la da anılan golcü oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldiği ancak Jamie Vardy'nin bu teklifi reddettiği belirtildi.

Geride kalan sezonda Leicester City ile 42 maçta süre alan Vardy, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

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