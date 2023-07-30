Trabzonspor'a AEK'ten farklı uyarı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Sezon başı kamplarındaki, oynadığı hazırlık karşılaşmalarında; 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 2’de galibiyet alan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi’ni kasıp kavuran AEK Atina takımı önünde, bu gece son ciddi hazırlık sınavından geçti.

1914 Yılında İstanbul’da kurulup, sonradan Yunanistan’a göç eden Rum kökenli vatandaşlarımızın kurduğu bir kulüptü. Önce Rum azınlıklar tarafından kurulmuş, adı da: Pera kulübüydü. Bu kulübün aslında hikayesi çok uzun. Özetlersek; 1924 Yılında Yunanistan’a göç edenler ‘’Athlitiki Enosis Kontantinoupoleos’’ adıyla, yani kısaca AEK Kulübünü kurmuşlardı. Türkçesi ’’İstanbul Spor Birliğidir’’ rengini ise ilk kurdukları, sonradan adını değiştirdikleri Pera’dan almışlardı: Sarı-Siyah.

Yunanistan’ın son lig şampiyonu ile iki sezon önceki Türkiye şampiyonun, yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasıydı.

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Henüz yeni adı koyulmamış, Akyazı Stadyumu’ndaki tribünlerin yaklaşık yarısına yakınını doldurabilen Bordo Mavili taraftarlarında, takımlarını çıplak gözle izledikleri bu 90 dakikaya iyi başlayan ve sallantıda götürüp, kötü bitirende ev sahibi oldu.

Hırvat teknik adamın ideal 11 ile çıktığı maçta, Süper Lig’de sahaya süreceği ilk 11 vardı. Fernandez, Hüseyin, Siopis ve Orsic’in sakatlıkları haricinde tam takım olan ev sahibi; ilk yarıda Gomez, Bakasetas ve Denswil ile yakaladıklarını gole çevirmeyince, ilerleyen dakikalarda komşu, topa ve sahaya daha fazla hakim olmaya başladı. Bakasetas, yıllarca formasını giydiği eski takımına karşı bölgesinde diri kalmaya çalıştı.

Ev sahibin defansı gerçekten sırıtıp, orta sahada oyun bozan oyuncusu Siopis’de olmayınca, Sarı Siyahlılar rakip kaleye daha rahat ve daha etkili gelmeye başladı. Önce AEK’da, Zuber’in sert şut yoklamasının ardından, Levi Garcia ve Niclas Santana’nın golleri, ilk 45 dakikanın da skorunu belirledi. Yunan ekibi devreyi 2-0 önde kapattı.

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Sarı Siyahlıların teknik patronu olan, Arjantin’in eski ünlü milli futbolcularından 49 yaşındaki Matias Almeyda, takımının eski iskeletiyle çok oynamamış belli. Oyunun başlarında 9’ ncu dakikada eski Beşiktaşlı Damagoj Vida’nın sakatlanarak çıkması, AEK defansının ahengini pek bozmadı diyebilirim.

İkinci yarıya biraz daha derli toplu başlayan Bjelica’nın ekibi; bir ölü topla golü buldu. Nasıl mı? Bakasetas’ın serbest atışına Gomez’in rakip ceza alanı içerisinde vurduğu şık kafayla.

Bakasetas’ın yaptığı penaltıyı, Trinidad Tobagolu Levi Garcia kullandı ama kaptan Uğurcan, iki kez önleyerek penaltıyı başarılı bir şekilde kurtarması, hazırlık maçı da olsa oyunun skor açısından erken kopmamasına neden oldu.

68’ nci dakikadaki bu penaltı atışına kadar, 8 oyuncusunu değiştiren AEK’nın teknik direktörü Almeyda’ya karşı; Bjelica, bu dakikada ilk kez, ilk iki değişikliğini yaptı.

Devamlı oyuncu değişen ve sahada diri kalan AEK, dökülen Trabzon defansının arasından göz, göre göre ayağını son anda topa kayarak uzatıp 3’ncü golünü atan, oyuna sonradan giren Hollandalı Tom Van Weert’e engel olamadı.

AEK ekibinde, sonradan oyuna giren Mantalos, kendi ceza alanında topu eliyle kesince, Trabzon Bölgesi hakemlerinden Yasin Kol, direk penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Bakasetas’da kaçırınca, her iki takım da hanesine birer kaçan penaltıyı bu geceye not düşmüş oldu.

Trabzonspor, 13 Ağustos’da Trabzon’da Antalyaspor ile oynayacağı, Trendyol Süper Lig’deki ilk maçı öncesi, AEK Atina takımından çok ciddi olarak ‘’Toparlan’’diye, son ikazı yedi!

Ben de hatırlatayım!