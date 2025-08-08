Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Alexander Djiku için sıcak bir gelişme yaşandı. Ganalı savunmacı için Rus ekibi Spartak Moskova, sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda.

ALEXANDER DJIKU İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Spartak Moskova, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Alexander Djiku için harekete geçti. Daha önce Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de renklerine bağlayan Rus ekibinin Djiku için 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

