﻿Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, bordo-mavili takımın çarşamba günkü antrenmanında sol ayak bileğine darbe alan ve antrenmanı tamamlayamayan Hamsik'in Sivasspor karşısında ilk 11'de yer alacağı belirtildi.
Haberde, tecrübeli oyuncunun takımla 2 gündür antrenmanlara çıktığı ve Sivasspor karşısında da forma giymesinin beklendiği kaydedildi.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 maçta süre alan Marek Hamsik, 1 gol kaydetti. 35 yaşındaki oyuncu bordo-mavili takıma geçtiğimiz sezon Göteborg'dan transfer olmuştu.
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