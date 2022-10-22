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Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'ten taraftarı sevindiren haber geldi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:14
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Trabzonspor'da antrenmanı yarıda bırakan Marek Hamsik Sivasspor maçında sahada olacak

Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten iyi haber
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, bordo-mavili takımın çarşamba günkü antrenmanında sol ayak bileğine darbe alan ve antrenmanı tamamlayamayan Hamsik'in Sivasspor karşısında ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

Haberde, tecrübeli oyuncunun takımla 2 gündür antrenmanlara çıktığı ve Sivasspor karşısında da forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 maçta süre alan Marek Hamsik, 1 gol kaydetti. 35 yaşındaki oyuncu bordo-mavili takıma geçtiğimiz sezon Göteborg'dan transfer olmuştu.

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