Trabzonspor'da Bjelica ile ilk galibiyet. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda, yıllar sonra bir Trabzonspor maçı ‘’Ala’’sız başladı.

Gözlerim aradı göremedim onu sahanın kenarlarında, eline fotoğraf makinesiyle ... Trabzonspor’un medya merkezinde fotoğraflar ondan sorulurdu. Rahatsızlıklarından dolayı Alaattin Kazancı’yı, 55 gibi genç bir yaşta birkaç gün önce onu kaybetmenin hüznünü yaşadık.

Vefat ettikten yaklaşık bir hafta sonraki onsuz ilk maçta, stadyum spikeri onu tribündekilere anons etti, rahmet diledi. Bir hafta önce aklından böyle bir şey geçmezdi değil mi ‘Ala’nın? Beni bir hafta sonra bu stadyumda vefat haberimi anons edecekler diye! İnsanoğlu işte bir varmış bir yokmuş!

Stadyum ekranında fotoğrafını, tribünde eşi ve ikizlerini görünce ‘’Mekanı cennet olsun Alaattin kardeşimizin ’’diyor, maça dönüyoruz.

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Bir tarafta küme potasından uzaklaşmaya çalışan MKE Ankaragücü, diğer tarafta son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor’un kozlarını paylaştığı geceydi.

Oyunun başlarında Hamsik’in ayak bileğine basmak istemediyse de, pozisyon gereği basan Ankaragücü’nün Yunan oyuncusu Kitsiou 10’ ncu dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın başıydı, oyuncular arasında herhangi bir gerginlik yoktu. Kırmızı kart ağır oldu gibi geldi bana. Çünkü Kitsiou istemeden Hamsik’in ayak bileğine bastı. Pozisyon tam önümde olduğu için emin yazıyorum.

Ardından pozisyona itiraz eden ve orta hakeme ne dediyse, bilmiyoruz. Erkan Özdamar birden hışımla kenara gelip Tolunay Kafkas’a da kırmızı kart gösterip onu tribünlere yollaması, geceye hareket getirdi.

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Bordo Mavililerde genç oyuncu Arif Boşluk’un; Eren Elmalı’nın önünde, ortanın kenar solunda ilk 11’de başlaması görmek istediğimiz bir varyasyondu.

Ligde ilk devre Başkent’te 1-1 berabere kaldığı, yine deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1 yenilip elendiği Sarı Lacivertlileri, bu serin gecede konuk eden Bordo Mavililer de hedef mutlak 3 puandı. Ayrıca kadrosunda 6 sakat oyuncusunun yanı sıra, cezalı oyuncusu Bakasetas’tan bu 90 dakika yoksundu.

Ankaragücü takımı ise 3 sakat oyuncusu ile cezalı Fransız oyuncusu Malcuit’i, Ankara’da bırakmak zorunda kaldı.

İlk yarıda 10 kişi kalan Başkent ekibi önünde; temposuz bir al gülüm ver gülüm yapan! Trabzonspor takımı, 45 + uzatma dakikalarında Umut Bozok ile soyunma odasına 1-0 önde gitmesi yüreklerine su serpti.

Yaklaşık 150 kişilik bir Ankaragücü taraftar grubu, bu gece takımlarını yalnız bırakmazken, her nedense durgun bir 45 dakika yaşayan kaptanları Norveçli G.Zahid, devre arası yerini Diack’a bıraktı.

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Oyuna diri başlayan Sarı Lacivertliler, 10. Dakika da 10 kişi kalınca, ardından da teknik adamları Kafkas’da tribüne yollanınca, sanırım evdeki hesap çarşıya uymadı.

Ankaragücü 75’nci dakikadan sonra skoru kabullenmiş görüntüsü verince, ev sahibi daha fazla topu ayağında tutmaya başladı. Bu yarıda; Gbamin, Visca, Ömür, Markovic ve aylar sonra Serkan Asan’ın oyuna girmesine, Chatzigiov, Beridze, Pedrinho ve Fıratcan ile cevap veren konuk ekip, istediğini alamayınca teslim oldu.

Umut Bozok’un, kendinin ve takımının 2’ nci golünü 62’ nci dakikada kaydetmesiyle, Hırvat teknik adam yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı.

Tribünlerde 2-0’dan sonra; Trabzonsporlu taraftarlar Ankaragücü’ne, Ankaragücülü taraftarlarda Trabzonspor’un lehine karşılıklı güzel, hoş tezahüratlar yapmaları ne güzeldi,ne şıktı. Aklımda, kulağımda ezgisi ve tadı damağımda kaldı.

Bu ülkenin futbolda ve siyasette birbirine saygı ve sevgisine ihtiyacı var. Böyle karşılıklı güzellikleri bu çerçevede görünce, mutlu oluyoruz ne yalan söyleyeyim.

Çünkü; İyilik, iyidir.