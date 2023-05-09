Trabzonspor'da Bjelica'nın ekibi netlik kazanıyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi göreve getirilen Teknik Direktör Nenad Bjelica, ligde aldığı iki mağlubiyetin ardından, dün gece Akyazı Stadyumu’nda Ankaragücü’nü Umut Bozok’un her iki yarıda attığı golleriyle devirerek, ilk galibiyetiyle tanıştı.

Bu haftanın karşılaşması olarak gösterilen Fenerbahçe deplasmanı için hazırlıklarına başlayan Hırvat Hoca, bir yandan da yeni teknik ekibinin tamamı belirlemeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre; Bjelica'nın ekibinde yer alanlar, şimdilik şu şekilde netleşmeye başladı;

Yardımcı Antrenör-Nino Bule

Yardımcı Antrenör-Danijel Jumıc

Atletik Performans Antrenörü- Ali Bulut

Zihinsel Performans Antrenörü-Luka Bcelica

Kaleci Antrenörü-Ömer Alper Boğuşlu

Maç ve Performans Analisti-Jasmin Osmanovic

Maç ve Performans Analisti- Fatih Yurtsever

Maç ve Performans Analisti-Mesut Kabahasanoğlu

Bu arada; Bordo Mavililer, yeni sezon için iç ve dış transfer çalışmalarına da start verdi. İlk görüşülecek oyuncu, İngiltere’nin Southampton takımında formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Mislav Orsic. Trabzonspor’un, Orsic için opsiyonlu olmak üzere kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

İngilizler Başkanın Orsiç için görüşmeye geleceğini ileri sürüyor. Hırvat medyası Petkoviç ise Trabzon'a sıcak bakmadığını yazıyor.