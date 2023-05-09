Trabzonspor'da Bjelica'nın ekibi netlik kazanıyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Trabzonspor'da Sivasspor maçı öncesi göreve getirilen Teknik Direktör Nenad Bjelica, ligde aldığı iki mağlubiyetin ardından, dün gece Akyazı Stadyumu’nda Ankaragücü’nü Umut Bozok’un her iki yarıda attığı golleriyle devirerek, ilk galibiyetiyle tanıştı.
Bu haftanın karşılaşması olarak gösterilen Fenerbahçe deplasmanı için hazırlıklarına başlayan Hırvat Hoca, bir yandan da yeni teknik ekibinin tamamı belirlemeye çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre; Bjelica'nın ekibinde yer alanlar, şimdilik şu şekilde netleşmeye başladı;
Yardımcı Antrenör-Nino Bule
Yardımcı Antrenör-Danijel Jumıc
Atletik Performans Antrenörü- Ali Bulut
Zihinsel Performans Antrenörü-Luka Bcelica
Kaleci Antrenörü-Ömer Alper Boğuşlu
Maç ve Performans Analisti-Jasmin Osmanovic
Maç ve Performans Analisti- Fatih Yurtsever
Maç ve Performans Analisti-Mesut Kabahasanoğlu
Bu arada; Bordo Mavililer, yeni sezon için iç ve dış transfer çalışmalarına da start verdi. İlk görüşülecek oyuncu, İngiltere’nin Southampton takımında formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Mislav Orsic. Trabzonspor’un, Orsic için opsiyonlu olmak üzere kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
İngilizler Başkanın Orsiç için görüşmeye geleceğini ileri sürüyor. Hırvat medyası Petkoviç ise Trabzon'a sıcak bakmadığını yazıyor.