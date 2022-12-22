Kupa morali Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yansıdı

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak Fenerbahçe maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Yılport Samsunspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma, denge, 5'e 2 ve rondo çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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