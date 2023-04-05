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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

Trabzonspor'da Orhan Ak'ın ayrılışı ile gözler yeni teknik adama çevrildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:46
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Trabzonspor'da flaş teknik direktör gelişmesi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
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Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor.

GÖZLER YENİ TEKNİK ADAMDA
61Saat'in haberine göre; Trabzonspor’da önce Abdullah Avcı daha sonra da Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik adama çevrilmiş durumda. Bordo Mavililer boşta olan Sergen Yalçın ve ilhan Palut’u gündeminde tutarken Montella ve Çağdaş isimleri de sıkça konuşuluyor. 

FAVORİ SERGEN YALÇIN
Montella ve Çağdaş’ın takımlarının olması nedeniyle transferlerine çok düşük ihtimal verilirken Sergen Yalçın favori konumda yer alıyor.
İlhan Palut için de araştırma yapan Trabzonspor’un kısa süre içinde Sergen Yalçın ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.
Sergen'in yıllık talep edeceği maaş ise Trabzonspor'u düşündürüyor.

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