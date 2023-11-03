Trabzonspor'da flaş Trezeguet gelişmesi. Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bordo Mavililer'in kamp kadrosunu açıkladı.
Takımda durumları merak edilen Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kafilede yer aldı.
Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok kadroda yer almadı.
İşte kamp kadrosu;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Filip Benkovic
6. Rayyan Baniya
7. Mehmet Can Aydın
8. Jens Stryger Larsen
9. Eren Elmalı
10. Dimitrios Kourbelis
11. Batista Mendy
12. Berat Özdemir
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Enis Bardhi
17. Edin Vişça
18. Taxiarchis Fountas
19. Mahmoud Trezeguet
20. Nicolas Pepe
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan