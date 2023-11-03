Trabzonspor'dan TFF'ye tehdit gibi açıklama

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye yaptığı yazılı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trabzonspor'dan TFF'ye tehdit gibi açıklama

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili takımın internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-Umarız, haftalardır devam eden ‘tiyatronun’ finali yarın akşam sahneye konulmaz!

Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır.

TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, “aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını” TFF’ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu’nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.

Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının “dikkatle izlenmesi” talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor.

Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay’in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm Futbol kamuoyuna duyururuz!

Saygılarımızla…

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