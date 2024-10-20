Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de yapılan antrenmanda Süper Lig'in 9'uncu haftasında Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek şiddetli anaerobik oyun çalışması yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

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Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

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Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

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