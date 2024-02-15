Trabzonspor'da Hayrettin Hacısalihoğlu adaylığını açıkladı

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da Hayrettin Hacısalihoğlu adaylığını açıkladı
Trabzonspor eski asbaşkanlarından Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Mart ayında yapılacak olan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu seçimlerinde başkan olmaya aday olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu, camiaya divan başkanı olarak hizmet etmeye devam etmek istediğini ifade etti.
Bugün Gazeteciler Cemiyeti binasında basın mensupları ile bir araya gelen Hacısalihoğlu, "Ziya Bey Sahası'nda çocukluğunu geçirmiş, yeteneği, profesyonel futbolcu olmaya maalesef yetmemiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak açıkçası Trabzonspor'a saha içinde katkı vermeyi çok isterdim ama olmadı. Sonrasında camianın yönetici, teknik adam ve futbolcularıyla sürekli birlikteliğimin devamında, yöneticilik onurunu yaşadım. İlk yönetici olduğum günden itibaren asbaşkanlık süreci de dahil, Ziya Bey Sahası'ndaki o heyecanım, kulübe katkı verme çabamı daima zirvede tuttu. Tavizsiz şekilde önceliğim olan Trabzonspor'un çıkarları nedeniyle, iyi niyetlerinden asla şüphe etmemekle birlikte, zaman zaman yönetici arkadaşlarımla ciddi fikir ayrılıkları yaşadığım ortamlar olmadı değil.

Ama bilinmelidir ki her şey sadece Trabzonspor içindi. Trabzonsporluluk ve bordo-mavi aşk nedeniyle, bunca yılın deneyimiyle, kendi alanlarında ve kulübümüzde, tecrübeli, yetenekli değerli arkadaşlarımla birlikte camiamıza divan başkanı olarak hizmete devam etmek istiyorum. Bu noktada divan başkanlığına aday sayısının çokluğu konusuna bir parantez açmalıyım. Divan başkanlığı yarışı bugüne kadar nasıl camiamıza yaraşır biçimde herhangi bir tatsızlığa neden olmadan geçmişse, sonucuyla da tarafların kulüp sevgisini ön plana çıkaracağından, bütünlüğü korumaya devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Divan Kurulu'nun saygı değer üyeleri görev verdiklerinde, camiayı her daim en iyi şekilde temsil edecek, yönetimle uyum içinde çalışacak, elimizi taşın altına koymamız istendiğinde gerekeni yapacak ve yanlışlarını gördüğümüzde uyaracağımızdan emin olabilirler" diye konuştu.

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