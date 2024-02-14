Fenerbahçe Trabzonspor'un eski hocası ile anlaştı. Alanyaspor beraberliği bardağı taşırdı

Fatih Saboviç
Fenerbahçe Trabzonspor'un eski hocası ile anlaştı. Alanyaspor beraberliği bardağı taşırdı
Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe teknik ekibe takviye yapıyor.

Alanyaspor beraberliği sonrası teknik ekibe takviye yapmaya karar veren Fenerbahçe kaleci antrenörü arayışını sonlandırdı.

LIVAKOVIC'İN ESKİ HOCASI

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal’ın isteği doğrultusunda, Dinamo Zagreb’in yıldız kalecisi Dominik Livakovic’in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaştı. Zufic, daha önce Türkiye’de Trabzonspor’da da çalışmıştı.

TRABZONSPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI

UEFA A Lisansına sahip olan Zufic, Nenad Bjelica yönetiminde Trabzonspor’da görev almış, ancak bordo mavili kulüpten ayrıldıktan sonra boşta kalmıştı. Zufic, Livakovic ile üç yıl boyunca Dinamo Zagreb’de birlikte çalışmış ve başarılı bir ikili oluşturmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

Fenerbahçe, Zufic’in transferini resmi olarak duyurmadı. Ancak sarı lacivertli kulübün, Zufic ile ön protokol imzaladığı ve yakında açıklama yapacağı öğrenildi.

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