Trabzonspor'da kalacak mı? Onuachu merakla beklenen açıklamayı yaptı

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Trabzonspor'da kalacak mı? Onuachu merakla beklenen açıklamayı yaptı
Trabzonspor taraftarının sevgilisi Onuachu, takımdaki geleceği ile ilgili konuştu.

Sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan 1 yıllığına 1.5 milyon Euro'ya kiralanan Paul Onuachu'dan, Trabzonspor'a müjdeli haber geldi.
Sergilediği performansla Bordo-Mavili taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı forvet, The Nation'a geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
29 yaşındaki Onuachu, "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" şeklindeki soruya, "Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki?" yorumunu yaptı, şöyle devam etti:
"Ama önceden yaşadığım durumların aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, gücüme, kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor."

SEZON İSTATİSTİKLERİ
Paul Onuachu; Trabzonspor formasıyla 15 maçta oynadı, 9 gol ve 3 asistle takımına katkı verdi.

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