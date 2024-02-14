Trabzonspor'da flaş gelişme. Adaylıktan çekildi

Trabzonspor’da Divan Kurulu Başkanlığı adaylarından Yusuf Ziya Yılmaz basın mensupları ile görüştü.

Seçimlerin camiayı yorduğunu söyleyen Yılmaz bir yol açmak adına adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İşte Yusuf Ziya Yılmaz’ın açıklamaların tamamı:

“Hem Basın mensubu arkadaşlara hem de yakın çevremden gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim Neden aday olduğumuz bu seçimin bizim için önemini anlatmaya çalışacağım”

“Trabzonspor tarihinin ekonomik olarak en sıkıntılı dönemini yaşıyor, bu sorun geçmişten gelen bir durum Bugün bu noktalara gelineceğini ben 2 toplantıda bir mutlaka insanları da sıkmayacak şekilde dile getirdim Diyeceksiniz ki bunun Divan Başkanlığı ile ne ilgisi var Benim yoğurt yiyişime göre var”

“3 oyuncu aldık, ikisi hatta kadrodan 3 oyuncu Afrika Kupası’nda Bu tranfler yapılırken bilinmiyor muydu Trabzonspor halen yanlış harcamalar yapıyor ve yanlışa devam ediyor Bu da Trabzonspor’un yalnızlığındandır”

“Başkan dedi ki ben çok para harcadım, yoruldum gidiyorum Dedi Ne yapacaksınız var mı bir planınız, benim var Ben Divan Başkanlığını emeklilik yeri olarak görmüyorum, hizmet adamıyım, ihtiyaç durumunda ben elimi taşın altına koyarım”

Divan Başkanlık seçiminin üyeleri son derece yorduğunu 4 aday olmasının üyeler ve yakın çevresi tarafından adayların birbirine yakınlık derecesinde üyeleri rahatsız etmeye başladı Bize gelen 'Ne var bu Divan seçiminde' Diyenlere cevap verememeye başladık Saygıdeğer Erol Tuna bizi bir araya topladı, oradan da bir çözüm yolu çıkmadı"

"Ben diğer adaylara bir yöntem gösteriyorum Yolu açıyorum"