Trabzonspor'da Nicolas Pepe gelişmesi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Nicolas Pepe de bugün sahada topla çalışma yaptı.

KAYNAK: DHA
Trabzonspor'da Nicolas Pepe gelişmesi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00’de antrenman yapan oyuncular teknik ısınma ve ayak tenisi çalışması yaptı.

PEPE HAZIRLANIYOR

Takıma yeni sezonda katılan ve sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalar yapan Nicolas Pepe de bugün itibariyle topla çalışmalara başladı. Takıma katıldığı günden bu yana resmi müsabakaya çıkmayan Pepe’nin Alanyaspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.(DHA)

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