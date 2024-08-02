Trabzonspor'da Nwakaeme depremi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor'da Nwakaeme depremi

Trabzonspor'a geri dönen ve imza atan Nwakaeme, Trabzonspor taraftarı ile bir araya geldi. Nwakaeme, Trabzon'da deprem etkisi yarattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzonspor'un destekleriyle düzenlenen Trabzon Fan Fest, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde futbolseverlerle buluşuyor.

4 gün boyunca sürecek ve katılımın ücretsiz olacağı festivalde, Ayak Golfü, Ayak Bilardosu, Ayak Dartı, Ayak Tenisi, Dijital Futbol Oyunları ve daha birçok eğlenceli aktivite yer alıyor.

NWAKAEME'YE BÜYÜK İLGİ
Etkinliğin 2. gününde Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Anthony Nwakaeme taraftarlarla bir araya geldi. Özellikle minik taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Nwakame, etkinlik alanındaki bazı aktivitelere katıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı ile uzun zaman sonra Trabzonspor forması ile sahaya çıkan Nwakaeme, bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra etkinlik alanından ayrıldı.

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