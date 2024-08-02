Icardi’yi derinlere daldıran soru

Wanda Nara ile Icardi’nin boşanacağı daha önce açıklanmıştı. Wanda Nara’nın ayrılığı duyurmasına rağmen Icardi bu duruma sıcak bakmıyordu. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara’nın paylaştığı üstsüz fotoğrafı hikayesinde paylaşması da akılları karıştırdı.

Dün gece Magazin Burada’nın haberine göre, Fernando Muslera ve Torreira, aşk acısı çeken Icardi’yi moral yemeğine çıkardı. Yemek çıkışında görüntülenen Icardi’ye peş peşe Wanda soruları soruldu. Wanda’nın adını duydukça Icardi’nin yüzü düşüyordu.