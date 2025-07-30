Trabzonspor'da transferlerde son durum! 2 gelecek 2 de gidecek var

Cameron Puertas için Al–Qadsiah ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, yıldız oyuncuyu da ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Saint Etienne'de forma giyen Benjamin Bouchouari transferinde de önemli mesafe katedildi.

Trabzonspor, bu iki futbolcunun yanı sıra Arthur Melo'yu da gündemine aldı. Geçen sezon La Liga ekiplerinden Girona’da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncunun bonservisi Juventus’ta bulunuyor. Bordo mavililer, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladı.

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Trabzonspor’da, kadroda düşünülmeyen isimlerle de kısa sürede yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyunculardan Enis Destan, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile büyük ölçüde anlaştı.

Bordo mavililer, 23 yaşında oyuncunun sözleşmesini feshedecek. Ancak Trabzonspor, Enis Destan için ilk alım ve sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkına sahip olacak.

John Lundstram’ın da kısa süre içinde İngiltere’ye dönmesi bekleniyor.

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