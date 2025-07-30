Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'a sürpriz talip!

Trabzonspor'da transferin gözdesi haline gelen milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe ve Monaco talip olmuştu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Avrupa'dan uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığına izin vereceği tecrübeli eldivene Fransa'dan bir talip daha çıktı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Uğurcan Çakır için flaş iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un milli kalecisinin, Ligue 1'den bir talibinin daha çıktığı iddia edildi.

UĞURCAN ÇAKIR LILLE'ÎN MUHTEMEL HEDEFİ

Lille, kaleci Lucas Chevalier'nin Paris Saint-Germain'e transfer ihtimaline karşı 4 aday belirledi. Lille'in belirlediği kaleci adaylarından birinin de Uğurcan Çakır olduğubelirtildi.

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Hatırlanacağı üzere Uğurcan Çakır için daha önce Monaco da devreye girmiş ancak Trabzonspor teklifi yetersiz bulmuştu.

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