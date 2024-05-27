Galatasaray taraftarı yıkıldı. Bekleyiş başladı

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarı yıkıldı. Bekleyiş başladı

Galatasaray taraftarları kutlamalar için geciken futbolcuları bekliyor

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile mücadele etti.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek 102 puanla 24. Şampiyonluğuna ulaştı.

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OYUNCULAR GELEMEDİ

Gelen şampiyonluk sonrası vakit kaybetmeyen Galatasaray yönetimi kutlamaların bugün (Pazartesi) saat 19.05’te RAMS Park’ta başlayacağını duyurdu.

Kutlamalar için platformlar kurulup on binlerce taraftar stadı doldururken oyuncular henüz gelemedi.

KUTLAMALAR GECİKTİ

Galatasaray Lisesi’nden bir süre önce çıkış yapan sarı-kırmızılıların henüz stada ulaşamaması nedeniyle kutlamalar gecikti.

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TARAFTARLAR BEKLİYOR

Kutlamaların başlaması için her saniyeyi saymaya başlayan tutkulu taraftarlar yaşanan gecikme dolayısıyla yıkıldı

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