Trabzonsporlular şoke oldu. Aziz Yıldırım Trabzon'a vali atandı

Editör: Ufuk Cingöz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ilin valisi değişti.

Trabzon'a atanan valinin adının Aziz Yıldırım olduğunu gören Trabzonspor şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'la isim benzerliği olan yeni Trabzon valisi daha önce Tekirdağ Valisi'yde.

İsim benzerliği sosyal medyada da olay oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Trabzonlular isim benzerliğinden dolayı valiyi istemezük derlerse şaşırmam" derken, bir başka kullanıcı da "Oldu olacak Ortahisar Kaymakamlığı'na da Şekip Mosturoğlu atansın" ifadesini kullandı.