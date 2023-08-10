Trabzonsporlular şoke oldu. Aziz Yıldırım Trabzon'a vali atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Kararnamesi'ni imzaladı. Trabzon'a atanan valinin adını gören Trabzonsporlular şaşkınlık yaşadı.

Trabzonsporlular şoke oldu. Aziz Yıldırım Trabzon'a vali atandı

Editör: Ufuk Cingöz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ilin valisi değişti.

Trabzon'a atanan valinin adının Aziz Yıldırım olduğunu gören Trabzonspor şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'la isim benzerliği olan yeni Trabzon valisi daha önce Tekirdağ Valisi'yde.

İsim benzerliği sosyal medyada da olay oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Trabzonlular isim benzerliğinden dolayı valiyi istemezük derlerse şaşırmam" derken, bir başka kullanıcı da "Oldu olacak Ortahisar Kaymakamlığı'na da Şekip Mosturoğlu atansın" ifadesini kullandı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Erkin Koray'ın cenazesi tartışma yarattı Tören istemediğini vasiyet etmişti Magazin
Erkin Koray'ın cenazesi tartışma yarattı Tören istemediğini vasiyet etmişti
Sergio Ramos'un Galatasara'a maliyeti ortaya çıktı Spor
Sergio Ramos'un Galatasara'a maliyeti ortaya çıktı
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler Siyaset
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı Dünya
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı Yaşam
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi Güncel
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi