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Trabzonsporlular Volkan Demirel'den özür diledi: Keşke sana çakmak yerine gül atsak

Trabzonsporlu bir grup taraftar, Hatayspor’un Teknik Direktörü Volkan Demirel’e, sosyal paylaşım hesaplarından bir mesaj göndererek, acılarını paylaştı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:12
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Trabzonsporlular Volkan Demirel'den özür diledi

Trabzonsporlular Volkan Demirel'den özür diledi: Keşke sana çakmak yerine gül atsak
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Turgay Beşyıldız /  Yeniçağ
     Ülkemizin cumhuriyet tarihindeki en büyük felaketi olarak gösterilen, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, art arda şiddetli iki depremin ardından, acılar ve yardımlar paylaşılmaya devam ediyor.
     Arada bir art niyetli birkaç yağmacıda çıksa, tüm ülke adeta seferberlik ilan etmiş durumda.
     Özellikle sosyal medyadan atılan mesajlar hayat kurtarmaya devam ederken, cep telefonları iletişim ve hızlı hareket etme konusunda da, bir hayli işe yarıyor.
     Sosyal medyada yapılan yardım çağrılarından biride, felaketin daha fazla yaşandığı Hatay’dan geldi. Hatayspor’un Teknik Direktörü, Fenerbahçe’nin eski milli kalecilerinden 42 yaşındaki Volkan Demirel’in  Hatay’dan göz yaşlarıyla yaptığı ‘’yardım edin’’ mesajı, görüntülü ve sosyal medyada, şu ana kadar yaklaşık 4,5 milyon kez izlenirken, oldukçada duygulandırdı.
     Trabzonsporlu bir grup taraftarda; Volkan Demirel’e, sosyal paylaşım hesaplarından mesaj göndererek ‘’Özür dileriz Kaptan‘’ diyerek, mesajda futbolun stadyumlardaki ve tribünlerdeki anlamsız küfür ve şiddetinin, aslında hiç bir anlamının olmadığı vurgulandı.
     Söz konusu mesajda ayrıca: Keşke yine maçımız olsa da, sen yine rakip takım kalesinde olsan ve sana çakmak yerine gül atsak kalene doğru.  O kadar çok uğraş verdin ki; sana küfür de etmiştik, hakarette ama bize ve diğer takımlarında tribün fanatiklerine öyle bir ders verdin ki, ağlamakla geçti günümüz.

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Pervin Bayraktar
7.02.2023 15:39
Her şey boş. Gün kenetlenme zamanıdır. Herkes birbirine yardım etsin. Lütfen.  
 
insan olmak
7.02.2023 15:17
bunada şükür birbirimizi böyle kötü günlerde tanıyor isek suçlu kim acaba?  
 
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