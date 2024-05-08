Yargıtay'ın yeni Başkanvekili belli oldu

Kaynak: AA
Yargıtay'ın yeni Başkanvekili belli oldu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili olarak seçildi.

Bu seçim, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil’in emekliliğe ayrılması sonucu gerçekleşti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçimle, Ömeroğlu yeni görevine getirildi. Ömeroğlu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı’nı da üstlenecek.

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AHMET ÖMEROĞLU KİMDİR?

Hukuk eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Ahmet Ömeroğlu, meslek hayatına Ankara’da hakim adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca Ürgüp/Nevşehir, Kırlıova/Bingöl, Dalaman/Muğla gibi çeşitli yerlerde hakimlik yapmış, Zile/Tokat, Mardin ve Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Ömeroğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Birinci Başkanvekilliğine yükseltilmiştir. Ömeroğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.

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