Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de sezonu 3. sırada bitiren Trabzonspor’un Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda bordo-mavililer Ruzomberok (Slovenya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibi ile eşleşti.

Trabzonspor’un ilk maçı 25 Temmuz’da ikinci maçı ise 1 Ağustos’ta oynanacak.

Karadeniz ekibi 2. turu geçmesi halinde Avrupa’ya katılmak için 2 eleme turu daha oynayacak

Diğer eşleşmeler ise şöyle:

Ajax - Vojvodina

Llapi / Wisla Krakow - Rapid Wien

Kilmarnock - Cercle Bruge

Molde - Silkeborg

Paksi / Corvinul - Rijeka

Braga - Maccabi Petah Tikva

Panathinaikos - Botev Plovdiv / Maribor

S.Tiraspol / Zire - Elfsborg / Pafos