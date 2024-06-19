Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor Ruzomberok - Tobol maçının galibi ile eşleşti.

Trendyol Süper Lig’de sezonu 3. sırada bitiren Trabzonspor’un Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda bordo-mavililer Ruzomberok (Slovenya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibi ile eşleşti.

Trabzonspor’un ilk maçı 25 Temmuz’da ikinci maçı ise 1 Ağustos’ta oynanacak.

Karadeniz ekibi 2. turu geçmesi halinde Avrupa’ya katılmak için 2 eleme turu daha oynayacak

Diğer eşleşmeler ise şöyle:

Ajax - Vojvodina
Llapi / Wisla Krakow - Rapid Wien
Kilmarnock - Cercle Bruge
Molde - Silkeborg
Paksi / Corvinul - Rijeka
Braga - Maccabi Petah Tikva
Panathinaikos - Botev Plovdiv / Maribor
S.Tiraspol / Zire - Elfsborg / Pafos

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