18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Basel- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Basel- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 12:21
Takip Et

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı misafir tribün biletleri satışta

Basel- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı
+
Aa
-

Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı.

BİLET FİYATI 600 LİRA
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, misafir tribün biletlerinin sınırlı sayıda olduğu ve e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.
Bilet fiyatlarının 600 lira olarak belirlendiği işaret edilen açıklamada, "Bilet satışı, misafir tribün kapasitesi dolduğunda veya 21 Şubat Salı günü saat 16.00'ya kadar devam edecektir. Karşılaşma için toplu bilet satışı gerçekleştirilmeyecek olup, bir kişi yalnızca bir adet bilet satın alabilecektir. Taraftarlarımızın bilet satışının gerçekleşeceği e-bilet.trabzonspor.org.tr adresinde kendilerinden istenen tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
4
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dolarda olacakları İngilizlerin ünlü bankası açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
5
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
6
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
7
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Ocakta İstanbul'un ihracatı 7,5 milyar doları aştı
﻿Ocakta İstanbul'un ihracatı 7,5 milyar doları aştı
﻿Ocakta İstanbul'un ihracatı 7,5 milyar doları aştı
﻿Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen şeyler…
﻿Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen şeyler…
﻿Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen şeyler…
﻿Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesindeki şirketleri ilgilendiren karar
﻿Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesindeki şirketleri ilgilendiren karar
﻿Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesindeki şirketleri ilgilendiren karar
﻿Rüyada göl görmek ne demek? Rüyada göl görmek neye işaret?
﻿Rüyada göl görmek ne demek? Rüyada göl görmek neye işaret?
﻿Rüyada göl görmek ne demek? Rüyada göl görmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.