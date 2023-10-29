Trabzonspor'un borcu açıklandı. 4 milyara yaklaştı

Trabzonspor Kulübü'nde 54. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Bordo mavili kulübün net borcu da belli oldu.

Trabzonspor'un net borcu 3 Milyar 831 Milyon 974 bin TL olarak açıklandı.

Trabzonspor Denetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Keskin'in açıklamaları şu şekilde;

-30 Eylül 2023 itibariyle idari tespitler, 2023 yılında kabul edilebilir üye sayısı azami 465 kişi olup 1 ocak 2023’ten 30 eylül 2023’e kadar kulübe 223 yeni üye kabul edildi. 4 üye istifa ederken 35 üye vefat etti. Aktif üye sayısı ise 11 bin 940 kişidir.

Kulüp ve bağlı şirketlerde 105 teknik, 206 idari olmak üzere toplam 311 personel çalışmaktadır. 20 Kasım-20 Aralık tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye sayısı 9 bin 492 kişi olarak tespit edildi.

Kulüp ve bağlı şirketlerin devam eden hukuki dava dosyaları toplamı 140’tır. TFF tarafından verilen cezaların toplamı 1 milyon 159 bin TL olup, kulüp ve bağlı şirketleriyle idarecilerin maddi ve manevi zarar görmesi adına tüzük hükümlerince hareket edilmesinde fayda bulunmaktadır.