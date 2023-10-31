Trabzonspor'un efsaneleri sahaya çıktı

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı anısına Cumhuriyet'in 100. yılı Etkinlikleri kapsamında "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'un efsaneleri sahaya çıktı

Turnuvaya, daha önce Bordo-Mavili formamızı giyen eski futbolcuların yer aldığı 4 takım katıldı.

Kulübümüzün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ortahisar Belediyesinin katkıları ile organize edilen turnuvanın final maçı öncesinde Şöhretler maçı yapıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ile Yönetim Kurulu Üyemiz Coşkun Öztürk'ün de forma giydiği karşılaşmayı Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz ile Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin Ekşi tribünden takip etti.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın şampiyonu, final maçında teknik sorumluluğunu Ali Kemal Denizci’nin yaptığı takımı penaltılarla yenen Necati Özçağlayan’ın kurduğu takım oldu.

Final karşılaşması sonunda düzenlenen ödül töreninde turnuvanın gol kralı Hasan Özer’e kupasını, Yönetim Kurulu Üyemiz Coşkun Öztürk verdi. Ali Kemal Denizci’ye kupasını ise, Kadın Komisyonu Başkanımız Hatice Öztürk takdim etti.

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