Trabzonspor'da Trezeguet belirsizliği. Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşma öncesi, ısınma hareketleri yaptığı sırada tekrar sakatlık yaşayan Trezeguet, son anda bu maç kadrosundan çıkartılmak zorunda kalmıştı.

Ayak bileğinde ağrı hissettiği gerekçesiyle, F. Karagümrük maçında oynayamayan Trezeguet'in Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı da şimdiden Bordo Mavili camiada merak konusu oldu.

Bordo Mavili ekipte, Mısırlı 29 yaşındaki oyuncu MR'a sokuldu.

Sol kanatta görev yapan yıldız oyuncunun, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.

Mısır A Milli Takım formasını da 7 kez giyen Mahmoud Trezeguet’in, İstanbul’da hafta sonu oynanacak olan bu önemli karşılaşma için, oynayıp oynamayacağı maç saatine kadar ancak belli olabileceği sanılıyor.