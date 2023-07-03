Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı

Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth Avrupa devlerini adeta birbirine düşürdü.

Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı

Editör: Fatma Demirkaya

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'a İtalyan devi Milan'ın talip olduğu öne sürüldü. Ancak Norveçli'nin peşinde Lyon ve Real Sociedad da bulunuyor.

Relevo'nun haberine göre; forvet arayışında olan Milan, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u transfer etmek istiyor.
Haberde, Norveçli futbolcuyu İtalyan takımının yanı sıra Lyon'un istediği, ayrıca Sociedad'ın da Sörloth'u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde olduğuna vurgu yapıldı.

27 yaşındaki futbolcu, La Liga'da geçen sezon 34 maça çıkarken takımına 12 gol atarken 3 de asist yaptı.

Öne Çıkanlar
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Son Haberler
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı Güncel
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
YHT biletlerine zam yapıldı. İşte hızlı trene binmek için ödeyeceğiniz ücretler Güncel
YHT biletlerine zam yapıldı. İşte hızlı trene binmek için ödeyeceğiniz ücretler
AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı Güncel
AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı
Şakayık bitkisi dinmeyen kanamalara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şakayık bitkisi dinmeyen kanamalara iyi geliyor
Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı Magazin
Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı
Emekli ve memur zammında son rakam ortaya çıktı! İşte masada netleşen formül Ekonomi
Emekli ve memur zammında son rakam ortaya çıktı! İşte masada netleşen formül