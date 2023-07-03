Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı

Editör: Fatma Demirkaya

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'a İtalyan devi Milan'ın talip olduğu öne sürüldü. Ancak Norveçli'nin peşinde Lyon ve Real Sociedad da bulunuyor.

Relevo'nun haberine göre; forvet arayışında olan Milan, bonservisi Leipzig'de bulunan ancak son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'u transfer etmek istiyor.

Haberde, Norveçli futbolcuyu İtalyan takımının yanı sıra Lyon'un istediği, ayrıca Sociedad'ın da Sörloth'u bu kez bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde olduğuna vurgu yapıldı.

27 yaşındaki futbolcu, La Liga'da geçen sezon 34 maça çıkarken takımına 12 gol atarken 3 de asist yaptı.