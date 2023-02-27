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Umut Bozok: Sarsıntılar Trabzon'a kadar hissedildi

Trabzonspor'un forveti Umut Bozok, yaşanan deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sarsıntılar Trabzon'a kadar hissedildi" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 18:23
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Trabzonspor'un golvüsü Umut bozok'tan flaş açıklamalar

Umut Bozok: Sarsıntılar Trabzon'a kadar hissedildi
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Trabzonspor forması giyen Umut Bozok, Fransız basınına yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sarsıntılar Trabzon'a kadar hissedildi" diyen golcü futbolcu, "Türk halkının dayanışması olağanüstü. Bundan fiziksel, zihinsel veya finansal olarak etkilenen insanlara yardım etmek için kalmak istiyorum. Kaçmaktansa yardım etmeyi tercih ederim. Bu benim kişiliğim" sözlerini kullandı.

Basel ile Trabzon'da oynadıkları maça değinen 26 yaşındaki futbolcu, "Basel maçına; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ülkenin tüm taraftarları davet edildi. Rekabet yoktu, herkes birleşti. Bu maçtan elde edilen tüm gelir depremzedeler için bağışlandı" dedi.

Mart ayında yeniden başlaması planlanan Süper Lig için konuşan Umut Bozok, "Devam etmek çok zor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bu bizim işimiz, sonuna kadar maçları oynamamız gerekiyor. Futbolculara kalsa, ligi durdurmayı tercih ederdik. Kimse futbola devam etmek istemiyor, kimse bunu düşünmüyor" diye konuştu.

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