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Bu kaçıncı? Abdullah Avcı Avrupa'da hep av oldu

Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini yine sonlandıramadı

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 04:52
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Trabzonspor Avrupa'da kazanamıyor

Bu kaçıncı? Abdullah Avcı Avrupa'da hep av oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 7 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu akşam da Basel'e 2-0 mağlup olarak Avcı döneminde ilk deplasman galibiyetini yaşayamadı.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 10 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç

2022-2023 UEFA Konferans Ligi Basel-Trabzonspor 2 - 0

2022-2023 UEA Avrupa Ligi Kızılyıldız-Trabzonspor 2 - 1

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1

2021-2022 UEFAKonferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0

2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

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