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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu

Fırtına, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 18:49
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Trabzonspor'un kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen Trabzonspor, Orhan Ak ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor'un deplasman kafilesinde, sakatlığı süren Trezeguet, tedavisi devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan, genç oyunculardan Hakan Aydın, Taha Altıkardeş, Emirhan Zaman ve kadro dışı kalan Süleyman Cebeci yer almadı.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu;
“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Siopis, Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez”

(DHA)

 

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