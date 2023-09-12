Trabzonspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı: Bertuğ Yıldırım kimdir?

A Milli Takım'da son 2 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fransa'nın Rennes takımına transfer olan Bertuğ Yıldırım için Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Türkiye'nin Haaland'ı" demişti.

Ancak buna rağmen yabancı futbolcu peşinde koşan Bertuğ, Fransa'nın Rennes takımına gitti. Hatayspor, 175 bin euroya aldığı futbolcuyu 5.4 milyon euroya satmıştı.

Bertuğ'u yetiştiren antrenör Köksal Uzun , Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre şu ifadeleri kullandı:

"Bertuğ, Sarıyer Futbol okuluna 10 yaşında geldi. Ben de 13-18 yaş aralığında yetiştirici hocalığını yaptım. Basamakları hızla çıktığı için çok büyük gurur duyuyorum. Sarıyer’de Ahmet Yıldırım gelene kadar Bertuğ’a çok fazla imkan sunan teknik adam olmadı. Oysa Bertuğ oynadığı bütün yaş gruplarında ön plana çıkmış farklı bir oyuncuydu. Ahmet Yıldırım, Bertuğ’u hemen fark etti ve ilgilendi, onu takım içinde onore etti, süre verdi. Daha sonra hemen yuvadan uçtu. Gelişmesinde Ahmet Yıldırım’ın, Ömer Erdoğan’ın ve Volkan Demirel’in de payı çok büyüktür, hepsine teşekkür ederim.

Ben gen faktörünün sporcu üzerindeki etkisine çok inanan bir teknik adamım. Bertuğ’un babası Trabzonlu. Bertuğ hırsını ondan almış. Ayrıca babası Savaş Yıldırım Sarıyer’in U21 takımında başlayıp Caykur Rizespor, Ardeşen Artvin Hopa, Akhisar, Bayburt, Demir Çelik Divriği, Çorumspor, Yozgatspor gibi takımlarda futbol oynamış bir sağ bek. Boyu 1.91 olan Bertuğ’un anne tarafı ise Rumeli Türkü. Bilirsiniz oradan da uzun boylu, güçlü fizikli oyuncular çıkar.

Yıllarca kanat oynadı ama şimdi fiziken değişti. Bacak boyu da üst beden gelişince hareketliliği çocukluğundaki gibi değil. Bu yüzden hep kanat oynamış bir çocuk, santrfor oynamayı öğreniyor. Çok hızlı gelişeceğini ve Rennes’den çok daha iyi takımlara gideceğine inancım tam.

Birçok teknik adam günü kurtarma derdiyle gençlere şans tanımıyor. Alt yapıda 10 yıl emek verdiğimiz oyuncuyu 10 dakika seyredip ‘Olmaz’ diyorlar. Türkiye’ye Samet Aybaba, Fatih Terim gibi gençlere güvenen hocalar lazım. Ben Bertuğ’u memleketimin takımı diye 15 yaşında Trabzon’a önerdim ama ilgilenmediler. Şimdi o zirveye tırmanırken arkasından bakıp seyretsinler."

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Ocak 2002 tarihinde doğdu. Sarıyer altyapısından yetişti.

2018 yılında TFF 2. Lig'de profesyonel kariyerine adım attı.

2021 yılında Hatayspor'a transfer oldu. Teknik Direktör Volkan Demirel'in gözdesiydi.

Depremden sonra Hatayspor ligden çekilince 2023 yılında Antalyaspor'a kiralandı.

Bu sezon başında ise Fransa'nın Rennes Kulübü'ne transfer oldu. Şu anda bu takımda forma giyiyor.