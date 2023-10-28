Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının kamp kadrosu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Stefano Denswil
5. Filip Benkovic
6. Rayyan Baniya
7. Mehmet Can Aydın
8. Jens Stryger Larsen
9. Eren Elmalı
10. Batista Mendy
11. Berat Özdemir
12. Umut Güneş
13. Abdülkadir Ömür
14. Enis Bardhi
15. Tonio Teklic
16. Edin Vişça
17. Taxiarchis Fountas
18. Mahmoud Trezeguet
19. Nicolas Pepe
20. Paul Onuachu
21. Umut Bozok
22. Enis Destan