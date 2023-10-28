Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor;

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Stefano Denswil

5. Filip Benkovic

6. Rayyan Baniya

7. Mehmet Can Aydın

8. Jens Stryger Larsen

9. Eren Elmalı

10. Batista Mendy

11. Berat Özdemir

12. Umut Güneş

13. Abdülkadir Ömür

14. Enis Bardhi

15. Tonio Teklic

16. Edin Vişça

17. Taxiarchis Fountas

18. Mahmoud Trezeguet

19. Nicolas Pepe

20. Paul Onuachu

21. Umut Bozok

22. Enis Destan