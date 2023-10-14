Trafik canavarı anbean kamerada

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen bir sürücü, ambulansa yol vermedi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Maltepe Aydınevler mevkiinde öğle saatlerinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE İŞTE BÖYLE ATTI

İddiaya göre, 34 CCM 907 plakalı otomobil sürücüsü, Kadıköy istikametine doğru makas atarak ilerlemeye başladı. Sürücü, ambulans ekibinin siren ve anons uyarılarını dikkate almadan uzun süre yoluna devam etti.

Otomobil sürücüsü uzun süre makas atarak ilerledi ve defalarca ambulansın önüne kırdı. Ambulans sürücüsü ise manevralarıyla kazayı son anda önledi. Bir süre sonra otomobil hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.