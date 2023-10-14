Trafikte sakın bu hatayı yapmayın! Bunu yapan 20 bin lira ceza ödeyecek

Toplumun genel güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılın başlamasıyla birlikte yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi ve araç sahiplerinin sorumlulukları arttı.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, yalnızca maddi cezalarla karşılaşmıyor, aynı zamanda güvenlik riskini artırıyor.
Ocak ayında yüzde 112,9'luk bir artışla başlatılan ceza zamları, araç sahiplerine ve daha fazla sorumluluk yüklüyor.
Hız sınırlarını aşmanın cezaları şu şekilde belirlenmiştir:
Hız sınırını %10 ila %30 arasında aşma: 951 TL
Hız sınırını %30 ila %50 arasında aşma: 1.979 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşma: 4.064 TL
Alkol kullanmanın cezai yaptırımları şu şekildedir:
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL
Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL
Diğer trafik ihlallerine ilişkin cezalar da dikkat çekici boyutlarda:
Yapılan son düzenlemeler kapsamında trafik cezalarına % 122,9 artış gerçekleştirildi. 2022 yılında 9.125 TL olan drift ve spin atma cezası 2023 yılında % 122,9 zamlandı.
Drift atma cezası: 20.342 TL
Sahte plaka kullanma cezası: 20.302 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 20.977 TL
Plaka Takma ve Değiştirme Cezaları: Plaka ihlalleri de cezai yaptırımları içeriyor:
Araçlara eğer plaka takılmamış ise: 3.060 TL
Araçlar eğer yönetmeliğe aykırı olarak plaka takmış ise: 505 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL
Yönetmeliğe aykırı plaka kullanma cezası: 1.671 TL