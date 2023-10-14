Trafikte sakın bu hatayı yapmayın! Bunu yapan 20 bin lira ceza ödeyecek

Toplumun genel güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılın başlamasıyla birlikte yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi ve araç sahiplerinin sorumlulukları arttı.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, yalnızca maddi cezalarla karşılaşmıyor, aynı zamanda güvenlik riskini artırıyor.

Ocak ayında yüzde 112,9'luk bir artışla başlatılan ceza zamları, araç sahiplerine ve daha fazla sorumluluk yüklüyor.

Hız sınırlarını aşmanın cezaları şu şekilde belirlenmiştir:

Hız sınırını %10 ila %30 arasında aşma: 951 TL

Hız sınırını %30 ila %50 arasında aşma: 1.979 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 4.064 TL

Alkol kullanmanın cezai yaptırımları şu şekildedir:

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 5.096 TL

Alkol testine itiraz etme cezası: 8.551 TL

Diğer trafik ihlallerine ilişkin cezalar da dikkat çekici boyutlarda:

Yapılan son düzenlemeler kapsamında trafik cezalarına % 122,9 artış gerçekleştirildi. 2022 yılında 9.125 TL olan drift ve spin atma cezası 2023 yılında % 122,9 zamlandı.

Drift atma cezası: 20.342 TL

Sahte plaka kullanma cezası: 20.302 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası: 20.977 TL

Plaka Takma ve Değiştirme Cezaları: Plaka ihlalleri de cezai yaptırımları içeriyor:

Araçlara eğer plaka takılmamış ise: 3.060 TL

Araçlar eğer yönetmeliğe aykırı olarak plaka takmış ise: 505 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL

Yönetmeliğe aykırı plaka kullanma cezası: 1.671 TL