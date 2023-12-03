Trafik kazası 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 bebek hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Trafik kazası 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Selim Bulvarı'nda seyreden Y.G. yönetimindeki 01 UG 827 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen E.S. idaresindeki 58 AAG 315 plakalı araç çarpıştı.

aw090573-01.jpg

Kazada E.S., M.S. ile 1 yaşındaki Neşe S. isimli bebek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw090573-03.jpg

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

aw090573-02.jpg

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste Spor
İşte Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu. İsim isim tam liste
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. Serdal Adalı'ya fark attı Spor
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu. Serdal Adalı'ya fark attı
Bayer Leverkusen'ı Dortmund durdurdu Spor
Bayer Leverkusen'ı Dortmund durdurdu
Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi Spor
Galatasaray Beşiktaş'ı 3-1 yendi
İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı. Sosyal medya o ilanı konuşuyor Yaşam
İkinci el satış uygulamasından kocasını satılığa çıkardı. Sosyal medya o ilanı konuşuyor
Tanzanya’da sel ve heyelan. 47 ölü, 80 yaralı Dünya
Tanzanya’da sel ve heyelan. 47 ölü, 80 yaralı
Son Heung Min maça damga vurdu. Manchester City Tottenham maçında 6 gol Spor
Son Heung Min maça damga vurdu. Manchester City Tottenham maçında 6 gol