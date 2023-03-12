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Mahalle muhtarı trafik kazası kurbanı oldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’nin muhtarı, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 23:36
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Trafik kazası mahalle muhtarını hayattan kopardı

Mahalle muhtarı trafik kazası kurbanı oldu
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(İHA)- Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi'nden Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'ne gitmekte olan İ.D. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Kumkuyucak Mahalle Muhtarı Muzaffer Karacaoğlu, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Yaralı sürücü İ.D.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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